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В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов «из-за жары»
Скриншот: телеграм-канал «4 канала»
В Екатеринбурге на улице Титова трамвай №1 сошёл с рельсов, сообщает «4 канал».
Журналисты предположили, что вагон мог вылететь из колеи из-за камня на путях. Однако, как утверждает близкий к мэрии телеграм-канал, трамвай сошёл из-за жары, которая «искривила пути».
«Трамвай на улице Титова сошел не из-за камня. Жара, которую так ждали, чуть искривила пути. Нескольких миллиметров оказалось достаточно, чтобы вагон ушел», — пишут в канале «Екатеринбург. Главное».
Автор поста утверждает, что на данный момент рельсы стянули, а на участке введено ограничение скорости 10 км/час.
Добавим, что сегодня днём в Екатеринбурге +31°.
Журналисты предположили, что вагон мог вылететь из колеи из-за камня на путях. Однако, как утверждает близкий к мэрии телеграм-канал, трамвай сошёл из-за жары, которая «искривила пути».
«Трамвай на улице Титова сошел не из-за камня. Жара, которую так ждали, чуть искривила пути. Нескольких миллиметров оказалось достаточно, чтобы вагон ушел», — пишут в канале «Екатеринбург. Главное».
Автор поста утверждает, что на данный момент рельсы стянули, а на участке введено ограничение скорости 10 км/час.
Добавим, что сегодня днём в Екатеринбурге +31°.
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