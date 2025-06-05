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Екатеринбуржцам осталось меньше недели, чтобы выбрать парк для благоустройства в 2026 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершается голосование за общественные территории, которые планируют благоустроить в 2026 году. До окончания опроса остаётся меньше недели, и в тройке лидеров — три парка с минимальной разницей в голосах.
По данным на 7 июня, больше всего голосов — 65 285 — у набережной рек Исети и Ольховки. Следом идёт парк имени 50-летия Советской власти, за второй этап его благоустройства проголосовали 62 321 человек. Третьим идёт Основинский парк — у него 61 110 голосов. Ранее в списке лидеров были Основинский парк (43 396 голосов), бульвар по улице Культуры (36 193 голоса) и участок набережной от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова (35 071 голос).
Всего в опросе уже приняли участие 367 021 человек. Чтобы Екатеринбург получил федеральное финансирование, необходимо набрать не менее 388 тысяч голосов от жителей старше 14 лет. Это позволит городу претендовать на субсидии, которые покроют до половины расходов на благоустройство. Остальную часть должны будут обеспечить из местного бюджета.
Проголосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги».
По данным на 7 июня, больше всего голосов — 65 285 — у набережной рек Исети и Ольховки. Следом идёт парк имени 50-летия Советской власти, за второй этап его благоустройства проголосовали 62 321 человек. Третьим идёт Основинский парк — у него 61 110 голосов. Ранее в списке лидеров были Основинский парк (43 396 голосов), бульвар по улице Культуры (36 193 голоса) и участок набережной от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова (35 071 голос).
Всего в опросе уже приняли участие 367 021 человек. Чтобы Екатеринбург получил федеральное финансирование, необходимо набрать не менее 388 тысяч голосов от жителей старше 14 лет. Это позволит городу претендовать на субсидии, которые покроют до половины расходов на благоустройство. Остальную часть должны будут обеспечить из местного бюджета.
Проголосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги».
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