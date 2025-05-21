Более 243 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства — лидирует Основинский

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство городских общественных пространств. Как следует из данных на сайте «Госуслуг», к сегодняшнему дню в нём приняли участие уже 243 505 человек.Лидерами опроса остаются Основинский парк (43 396 голосов), бульвар по улице Культуры (36 193 голоса) и набережная рек Исети и Ольховки — на участке от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова (35 071 голос).В голосовании участвуют восемь территорий — по одной от каждого административного района Екатеринбурга. Среди претендентов также сквер на улице Амундсена, сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова, парк имени Чкалова, парк 50-летия Советской власти и Преображенский парк.Итоги подведут 12 июня. Чтобы претендовать на софинансирование из федерального бюджета в 2026 году, Екатеринбургу необходимо привлечь к голосованию не менее 388 тысяч жителей старше 14 лет.