В Свердловской области в мае пропали 109 человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, в мае в регионе были зафиксированы 109 заявок на поиски пропавших. Из них 74 человека удалось найти живыми, шестеро — погибли. Судьба 17 человек остаётся неизвестной.Как поясняют поисковики, тёплое время года на Урале — это не только дачный сезон и выезды к водоёмам, но и период повышенной нагрузки для добровольцев. Многодневные поиски часто проходят в лесистой местности, а в случае необходимости к ним подключаются водолазы.Специалисты «ЛизаАлерт» просят жителей области соблюдать простые меры предосторожности. Перед тем как выйти на прогулку или в лес, обязательно возьмите с собой заряженный телефон, воду и еду. Даже если вы планируете короткую прогулку, важно сообщить близким, куда именно направляетесь и когда планируете вернуться.Если вы всё же заблудились, не паникуйте. Позвоните по номеру 112 и оставайтесь на месте — это увеличит шансы на быструю помощь.