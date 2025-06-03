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Завтра Пышминские озерки станут чище
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В эту субботу, 8 июня, жителей Екатеринбурга зовут провести день на свежем воздухе — с пользой для души и природы. На окраине города, возле Калиновского лесного парка, находится удивительный уголок дикой природы Пышминские озерки, где завтра проведут субботник.
Как отмечают организаторы субботника, несмотря на живописный пейзаж, на обилие удивительных растений и множества птиц, Пышминские озерки остаются малоизвестными для горожан, а потому их уборкой занимаются в основном неравнодушные жители. Именно таких и приглашают прибрать природный уголок, сделать его ещё более красивым и уютным.
Субботник организован по инициативе волонтёра Ирины Кузнецовой и при участии экологических движений «Чисто Урал», «Хранители троп Урала», а также Общественно-делового совета Калиновского лесного парка. Участников ждёт не только работа на благо экосистемы, но и интересная экскурсия: эколог Ольга Шевченко расскажет об истории этого места и ответит на вопросы.
Присоединиться может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться по ссылке. С собой на субботник организаторы просят взять перчатки, удобную одежду и хорошее настроение.
Как отмечают организаторы субботника, несмотря на живописный пейзаж, на обилие удивительных растений и множества птиц, Пышминские озерки остаются малоизвестными для горожан, а потому их уборкой занимаются в основном неравнодушные жители. Именно таких и приглашают прибрать природный уголок, сделать его ещё более красивым и уютным.
Субботник организован по инициативе волонтёра Ирины Кузнецовой и при участии экологических движений «Чисто Урал», «Хранители троп Урала», а также Общественно-делового совета Калиновского лесного парка. Участников ждёт не только работа на благо экосистемы, но и интересная экскурсия: эколог Ольга Шевченко расскажет об истории этого места и ответит на вопросы.
Присоединиться может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться по ссылке. С собой на субботник организаторы просят взять перчатки, удобную одежду и хорошее настроение.
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