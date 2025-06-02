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Екатеринбургскую собачку со скальпированной раной прооперировали
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Зооприют «Клякса» сообщает, что собачка Чуня была прооперирована. Благодаря заботе зооприюта, умению ветврачей клиники доктора Тебенькова и неравнодушию граждан, поучаствовавших в оплате операции, у пёсика с чудовищной травмой появился шанс выжить.
Напомним, Чуня была домашней собачкой. Но дома ей не сиделось, и она отправилась на самостоятельную прогулку. Что именно произошло, неизвестно, но нашли пёсика едва живым, с содранной на большой части тельца кожей. Владельцы, понимая, что не смогут вытянуть питомца самостоятельно, передали Чуню под опеку «Кляксы».
В ветклинике, после первичной хирургической обработки и санация ран, ветдоктора наложили пострадавшей швы и установили дренажи, чтобы отводить скапливающийся гной. Пока состояние у Чуни тяжёлое, но стабилизировавшееся. Из-за боли, большой потери крови и общей слабости, собачка почти не двигается и даже ходит под себя. Кушать самостоятельно тоже не может, и её кормят буквально с рук.
Конечно, при таких ранах есть вероятность резкого обрушения и гибели. Тут многое зависит от тяги самого животного продолжать жить, а она в собачке есть — Чуня даже порыкивает на спасителей, если те проводят какие-то слишком неприятные манипуляции. Держатели приюта и врачи клиники уж точно продолжат борьбу за жизнь маленького пациента. Помочь им можно в этом оплатой дальнейшего лечения и содержания в стационаре по нижеуказанным реквизитам:
Напомним, Чуня была домашней собачкой. Но дома ей не сиделось, и она отправилась на самостоятельную прогулку. Что именно произошло, неизвестно, но нашли пёсика едва живым, с содранной на большой части тельца кожей. Владельцы, понимая, что не смогут вытянуть питомца самостоятельно, передали Чуню под опеку «Кляксы».
В ветклинике, после первичной хирургической обработки и санация ран, ветдоктора наложили пострадавшей швы и установили дренажи, чтобы отводить скапливающийся гной. Пока состояние у Чуни тяжёлое, но стабилизировавшееся. Из-за боли, большой потери крови и общей слабости, собачка почти не двигается и даже ходит под себя. Кушать самостоятельно тоже не может, и её кормят буквально с рук.
Конечно, при таких ранах есть вероятность резкого обрушения и гибели. Тут многое зависит от тяги самого животного продолжать жить, а она в собачке есть — Чуня даже порыкивает на спасителей, если те проводят какие-то слишком неприятные манипуляции. Держатели приюта и врачи клиники уж точно продолжат борьбу за жизнь маленького пациента. Помочь им можно в этом оплатой дальнейшего лечения и содержания в стационаре по нижеуказанным реквизитам:
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Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
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