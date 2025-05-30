Собачку с огромной скальпированной раной пытаются спасти в Екатеринбурге

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Большая беда приключилась с собачкой по кличке Чуня, проживающей в Екатеринбурге. Получив серьёзные ранения, бывший домашний питомец оказался в зооприюте.Каким бы ни было уютным и беспечным проживание в домашних условиях, свобода часто манит животных. А там, на свободе, их коварно поджидают все опасности городских «джунглей». Вот и Чуня, хоть и на самовыгуле пробыла совсем недолго, оказалась так серьёзно травмирована, что стоит большой вопрос — сумеет ли восстановиться и прожить подольше. Владельцы пёсика — теперь уже бывшие — шанса на выживание Чуни не увидели, а главное, поняли, что финансово не потянут длительное лечение собаки. В итоге животное оказалось в зооприюте «Клякса», где до последнего борются за жизнь даже, казалось бы, самого безнадёжного бедолаги.Судя по огромной скальпированной ране на маленьком тельце Чуни, собачка попала под газонокосилку. Как такое могло произойти и почему человек, проехавшийся по живому существу травмирующим механизмом, бросил окровавленное животное без помощи, теперь уже не узнать. Зато известно, что после операций и должном уходе у пёсика шансы выжить всё же есть. Хирургию и лечение обеспечат в ветклинике доктора Тебенькова. За уход и сбор средств на оплату ветеринарных услуг, а также за дальнейшую судьбу Чуни взялись в «Кляксе».Финансово помочь в борьбе за выживание собаки можно по нижеуказанным реквизитам: