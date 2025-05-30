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Собачку с огромной скальпированной раной пытаются спасти в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Большая беда приключилась с собачкой по кличке Чуня, проживающей в Екатеринбурге. Получив серьёзные ранения, бывший домашний питомец оказался в зооприюте.
Каким бы ни было уютным и беспечным проживание в домашних условиях, свобода часто манит животных. А там, на свободе, их коварно поджидают все опасности городских «джунглей». Вот и Чуня, хоть и на самовыгуле пробыла совсем недолго, оказалась так серьёзно травмирована, что стоит большой вопрос — сумеет ли восстановиться и прожить подольше. Владельцы пёсика — теперь уже бывшие — шанса на выживание Чуни не увидели, а главное, поняли, что финансово не потянут длительное лечение собаки. В итоге животное оказалось в зооприюте «Клякса», где до последнего борются за жизнь даже, казалось бы, самого безнадёжного бедолаги.
Судя по огромной скальпированной ране на маленьком тельце Чуни, собачка попала под газонокосилку. Как такое могло произойти и почему человек, проехавшийся по живому существу травмирующим механизмом, бросил окровавленное животное без помощи, теперь уже не узнать. Зато известно, что после операций и должном уходе у пёсика шансы выжить всё же есть. Хирургию и лечение обеспечат в ветклинике доктора Тебенькова. За уход и сбор средств на оплату ветеринарных услуг, а также за дальнейшую судьбу Чуни взялись в «Кляксе».
Финансово помочь в борьбе за выживание собаки можно по нижеуказанным реквизитам:
Каким бы ни было уютным и беспечным проживание в домашних условиях, свобода часто манит животных. А там, на свободе, их коварно поджидают все опасности городских «джунглей». Вот и Чуня, хоть и на самовыгуле пробыла совсем недолго, оказалась так серьёзно травмирована, что стоит большой вопрос — сумеет ли восстановиться и прожить подольше. Владельцы пёсика — теперь уже бывшие — шанса на выживание Чуни не увидели, а главное, поняли, что финансово не потянут длительное лечение собаки. В итоге животное оказалось в зооприюте «Клякса», где до последнего борются за жизнь даже, казалось бы, самого безнадёжного бедолаги.
Судя по огромной скальпированной ране на маленьком тельце Чуни, собачка попала под газонокосилку. Как такое могло произойти и почему человек, проехавшийся по живому существу травмирующим механизмом, бросил окровавленное животное без помощи, теперь уже не узнать. Зато известно, что после операций и должном уходе у пёсика шансы выжить всё же есть. Хирургию и лечение обеспечат в ветклинике доктора Тебенькова. За уход и сбор средств на оплату ветеринарных услуг, а также за дальнейшую судьбу Чуни взялись в «Кляксе».
Финансово помочь в борьбе за выживание собаки можно по нижеуказанным реквизитам:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
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Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
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