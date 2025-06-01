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Роспотребнадзор предлагает родителям отравившихся учеников 178-й школы написать претензию поставщику питания
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Северный екатеринбургский отдел свердловского управления Роспотребнадзора предлагает родителям учеников 178-й школы, которые отравились в школьной столовой в апреле, написать претензию поставщику питания ООО «ГлобусРесурс».
Подчеркивается, что претензия должны быть в двух экземплярах, один из которых остаётся у заявителя.
В случае отказа от исполнения требований сотрудники Роспотребнадзора предлагают помощь в защите прав путём подачи искового заявления в суд.
Для этого нужно будет заполнить заявление и приложить к нему:
– копии паспорта родителя, свидетельства о рождении ребёнка;
– копии медицинских документов (справки, выписной эпикриз, чеки на приобретение лекарств, назначенных врачом и т.д.);
– копию претензии с доказательствами её направления/вручения ООО «ГлобусРесурс»;
– копию договора на оказание услуг с МАОУ СОШ № 178.
Формы претензии и заявления для скачивания Роспотребнадзор опубликовал в своём телеграм-канале.
Подчеркивается, что пакет документов необходимо передать до 15 июля 2025 года территориальное отделение ведомства (Екатеринбург, улица Авангардная, 5А) или отправить его в сканированном виде на электронную почту: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru.
По другим вопросам можно позвонить по номеру: 307-41-00.
Напомним, что ООО «ГлобусРесурс» разрешили вернуться к работе.
Подчеркивается, что претензия должны быть в двух экземплярах, один из которых остаётся у заявителя.
«Претензию необходимо вручить под роспись представителю ООО "ГлобусРесурс" по месту нахождения в школе либо направить на юридический адрес: 620000, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 2, квартира 23»,
– говорится в сообщении ведомства.
В случае отказа от исполнения требований сотрудники Роспотребнадзора предлагают помощь в защите прав путём подачи искового заявления в суд.
Для этого нужно будет заполнить заявление и приложить к нему:
– копии паспорта родителя, свидетельства о рождении ребёнка;
– копии медицинских документов (справки, выписной эпикриз, чеки на приобретение лекарств, назначенных врачом и т.д.);
– копию претензии с доказательствами её направления/вручения ООО «ГлобусРесурс»;
– копию договора на оказание услуг с МАОУ СОШ № 178.
Формы претензии и заявления для скачивания Роспотребнадзор опубликовал в своём телеграм-канале.
Подчеркивается, что пакет документов необходимо передать до 15 июля 2025 года территориальное отделение ведомства (Екатеринбург, улица Авангардная, 5А) или отправить его в сканированном виде на электронную почту: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru.
По другим вопросам можно позвонить по номеру: 307-41-00.
Напомним, что ООО «ГлобусРесурс» разрешили вернуться к работе.
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