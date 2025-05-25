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Екатеринбургу не хватает 112 тысяч голосов в голосовании за объекты благоустройства

11.17 Среда, 28 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге свои голос за выбор парка, которые будут благоустраивать в следующем году, отдали почти 277 тысяч человек. Однако голосов для получения софинансирования федерального бюджета всё ещё недостаточно.

Уральской столице нужно привлечь к голосованию не менее 388 жителей старше 14 лет до 12 июня – последний день, когда можно будет проголосовать.

На данный момент отданные голоса екатеринбуржцев распределились следующим образом:
– 48 285 – Основинский парк;
– 43 555 – участок набережной рек Исети и Ольховки;
– 39 549 – бульвар по улице Культуры;
– 33 503 – 2-й этап парка имени 50-летия Советской власти;
– 31 789 – парк имени Чкалова;
– 30 113 – сквер по улице Амундсена;
– 26 805 – Преображенский парк (2-этап 2-й очереди);
– 23 302 – сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова.

Напомним, что выбрать объект благоустройства можно на Госуслугах или с помощью волонтёров, встретить которых можно каждый день с 16.00 до 20.00 возле торговых центров.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:25 Музей истории Екатеринбурга открыл сезон уличных экскурсий
19:57 Три сотни тысяч отдаст екатеринбургский водитель за травмы на «зебре»
19:29 Лидер азербайджанской диаспоры Екатеринбурга в суде отказался от иска к Роскомнадзору
19:19 Кинопоказы под открытым небом в Саду Нурова начнутся с фильма «Сад»
18:48 В Свердловской области за понедельник было ликвидировано 16 пожаров
17:25 Фестиваль барбекю в уральской столице посетило более 118 тысяч человек
16:59 В СМИ сообщают о «резне» на Компрессорном в Екатеринбурге
16:43 На четыре дня закроют движение по улице Машинистов в Екатеринбурге
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15:45 В Кушве 2,4 миллиона рублей за услуги ЖКХ уходили «в карман» экс-директора коммунальной компании
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