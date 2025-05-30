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Свидетель по громкому делу об убийстве обратился в СК с заявлением о том, что его вынуждали дать ложные показания
В Екатеринбурге продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве 25-летней давности – в 2000 году на ЖБИ был убит авторитетный бизнесмен Алексей Зубакин. В рамках этого дела проводится и судебный процесс против Насими Мамедова, которого обвиняли в исполнении, и который дважды единогласно был оправдан присяжными. Сообщалось, что обвинение против Мамедова строится на показаниях Михаила Клока, у которого Мамедов работал в 2000 году водителем.
В телеграм-канале в поддержку Насими Мамедова появилась информация, что один из свидетелей – Валерий Поваров заявил, что обратился в Следственный комитет России после того как брат убитого Зубакина предложил ему выплатить долг только после того, как он даст ложные показания против Насими Мамедова.
В телеграм-канале ссылаются на материал информагентства Ura, в котором говорится о судебной тяжбе между Поваровым и Виталием Зубакиным.
Владелец охранного предприятия «Гюрза» Валерий Поваров выиграл этот суд у Виталия Зубакина. Суд признал, что Зубакин не выплатил Поварову заработную плату за работу в строительной компании «Комфорт-Строй», где Поваров трудился мастером с 2022 года. По решению суда, Зубакин обязан выплатить бывшему сотруднику 1,4 миллиона рублей.
Конфликт между сторонами начался после того, как Поваров не получил положенных денег за реконструкцию жилого дома в Двуреченске. По словам адвоката Поварова, Иванa Брындина, Зубакин предлагал отдать долг автомобилем, но позже забрал эту же машину обратно. После этого Поваров обратился в прокуратуру, что привело к возбуждению уголовного дела по факту невыплаты зарплаты.
Сам Поваров рассказал, что ему также предлагали выплатить долг при условии дачи показаний против Насими Мамедова, но он отказался. Виталий Зубакин, в свою очередь, настаивает, что помогал Поварову после освобождения из колонии и выплачивал ему деньги, а обвинения считает необоснованными и собирается обжаловать решение суда.
Отметим, что в случае признания Мамедова виновным родственники Алексея Зубакина могут получить право требовать с него денежной компенсации, о которых Зубакины неоднократно заявляли. Ранее Зубакины требовали 15 миллионов рублей с сына Дмитрия Дейча, который признался в заказном убийстве Алексея Зубакина, но умер по ходу судебного процесса, и уголовное дело против него не дошло до приговора. Самому сыну Дейча было 12 лет на момент убийства Зубакина.
В телеграм-канале в поддержку Насими Мамедова появилась информация, что один из свидетелей – Валерий Поваров заявил, что обратился в Следственный комитет России после того как брат убитого Зубакина предложил ему выплатить долг только после того, как он даст ложные показания против Насими Мамедова.
В телеграм-канале ссылаются на материал информагентства Ura, в котором говорится о судебной тяжбе между Поваровым и Виталием Зубакиным.
Владелец охранного предприятия «Гюрза» Валерий Поваров выиграл этот суд у Виталия Зубакина. Суд признал, что Зубакин не выплатил Поварову заработную плату за работу в строительной компании «Комфорт-Строй», где Поваров трудился мастером с 2022 года. По решению суда, Зубакин обязан выплатить бывшему сотруднику 1,4 миллиона рублей.
Конфликт между сторонами начался после того, как Поваров не получил положенных денег за реконструкцию жилого дома в Двуреченске. По словам адвоката Поварова, Иванa Брындина, Зубакин предлагал отдать долг автомобилем, но позже забрал эту же машину обратно. После этого Поваров обратился в прокуратуру, что привело к возбуждению уголовного дела по факту невыплаты зарплаты.
Сам Поваров рассказал, что ему также предлагали выплатить долг при условии дачи показаний против Насими Мамедова, но он отказался. Виталий Зубакин, в свою очередь, настаивает, что помогал Поварову после освобождения из колонии и выплачивал ему деньги, а обвинения считает необоснованными и собирается обжаловать решение суда.
Отметим, что в случае признания Мамедова виновным родственники Алексея Зубакина могут получить право требовать с него денежной компенсации, о которых Зубакины неоднократно заявляли. Ранее Зубакины требовали 15 миллионов рублей с сына Дмитрия Дейча, который признался в заказном убийстве Алексея Зубакина, но умер по ходу судебного процесса, и уголовное дело против него не дошло до приговора. Самому сыну Дейча было 12 лет на момент убийства Зубакина.
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