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Шестилетняя Оливка из Асбеста ищет дом
Стоп-кадр видео ВК-группы Я ИЩУ ДОМ Екатеринбург / vk.ru/petlookingforhome
На передержке в Асбесте ждёт постоянного жилья хвостатая Оливка. Это шестилетняя собака, которой не повезло дважды: всю свою недолгую пока жизнь она находилась у людей, которые воспринимали её не столько, как живое существо, а как «охранную сигнализацию». Когда же собака получила серьёзную травму, от неё просто решили избавиться.
Охраняя шесть лет имущество хозяев, Оливка сидела на цепи и не получала ни ласки, ни тепла. В какой-то момент она получила серьёзную травму и утратила возможность нормально ходить. И из хозяйского дома попала во временное жильё.
Волонтёры, занимающиеся сейчас её судьбой, утверждают, что не самая лёгкая судьба собаку не обозлила.
Как утверждается, Оливке не нужен особый уход, только немного терпения, любовь и тепло. Волонтёры даже готовы организовать доставку собаки до нового дома в пределах 100 километров от Асбеста. Связаться с ними можно по номеру +7 953 822-66-60 (только сообщения в WhatsApp).
Охраняя шесть лет имущество хозяев, Оливка сидела на цепи и не получала ни ласки, ни тепла. В какой-то момент она получила серьёзную травму и утратила возможность нормально ходить. И из хозяйского дома попала во временное жильё.
Волонтёры, занимающиеся сейчас её судьбой, утверждают, что не самая лёгкая судьба собаку не обозлила.
«Несмотря на свои страдания, Оливка не утратила веру в человека. Она остаётся послушной и доброй, с сердцем, полным любви, пусть и прихрамывая», — сообщают они в соцсетях, через которые пытаются отыскать человека, готового взять хромоножку себе и относиться к ней заботливей, чем прежние её хозяева.
Как утверждается, Оливке не нужен особый уход, только немного терпения, любовь и тепло. Волонтёры даже готовы организовать доставку собаки до нового дома в пределах 100 километров от Асбеста. Связаться с ними можно по номеру +7 953 822-66-60 (только сообщения в WhatsApp).
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