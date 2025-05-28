Шестилетняя Оливка из Асбеста ищет дом

«Несмотря на свои страдания, Оливка не утратила веру в человека. Она остаётся послушной и доброй, с сердцем, полным любви, пусть и прихрамывая», — сообщают они в соцсетях, через которые пытаются отыскать человека, готового взять хромоножку себе и относиться к ней заботливей, чем прежние её хозяева.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На передержке в Асбесте ждёт постоянного жилья хвостатая Оливка. Это шестилетняя собака, которой не повезло дважды: всю свою недолгую пока жизнь она находилась у людей, которые воспринимали её не столько, как живое существо, а как «охранную сигнализацию». Когда же собака получила серьёзную травму, от неё просто решили избавиться.Охраняя шесть лет имущество хозяев, Оливка сидела на цепи и не получала ни ласки, ни тепла. В какой-то момент она получила серьёзную травму и утратила возможность нормально ходить. И из хозяйского дома попала во временное жильё.Волонтёры, занимающиеся сейчас её судьбой, утверждают, что не самая лёгкая судьба собаку не обозлила.Как утверждается, Оливке не нужен особый уход, только немного терпения, любовь и тепло. Волонтёры даже готовы организовать доставку собаки до нового дома в пределах 100 километров от Асбеста. Связаться с ними можно по номеру +7 953 822-66-60 (только сообщения в WhatsApp).