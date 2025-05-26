Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за неделю составили 182 протокола за нарушения правил пожарной безопасности
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Патрульные МЧС по Свердловской области отчитались о проделанной работе за неделю: за это время они сделали 333 выезда и составили 182 протокола за нарушения правил пожарной безопасности.
По данным телеграм-канала регионального управления спасателей, чаще всего протоколы составляют из-за разведения костров, сжигания мусора или травы и из-за захламления участков горючими отходами.
Всего с начала особого режима было составлено 1174 протокола и возбуждено 2 уголовных дела – оба за уничтожение имущества по неосторожности.
Напомним, пожароопасный сезон, ограничивающий использование открытого огня, действует в Свердловской области с 2 апреля.
Среди нарушителей было:
– 4 органа местного самоуправления;
– 15 организаций;
– 13 должностных лиц;
– 150 граждан.
– 4 органа местного самоуправления;
– 15 организаций;
– 13 должностных лиц;
– 150 граждан.
По данным телеграм-канала регионального управления спасателей, чаще всего протоколы составляют из-за разведения костров, сжигания мусора или травы и из-за захламления участков горючими отходами.
Всего с начала особого режима было составлено 1174 протокола и возбуждено 2 уголовных дела – оба за уничтожение имущества по неосторожности.
Напомним, пожароопасный сезон, ограничивающий использование открытого огня, действует в Свердловской области с 2 апреля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию