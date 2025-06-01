О ветре до 24 метров в секунду предупреждают в свердловском МЧС

В МЧС рекомендуют в этот день:

– на улице не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми;

– не искать укрытие от ветра у стен зданий;

– не парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадёжно закреплены;

– закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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