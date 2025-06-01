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О ветре до 24 метров в секунду предупреждают в свердловском МЧС
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС объявило предупреждение о непогоде, которые ожидается завтра, 3 июня. Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 24 метров в секунду.
Спасатели призывают к бдительности.
Телефон экстренных служб, напоминаем, – «112».
Ответим, что ветреная погода в Свердловской области будет сохраняться до среды.
Спасатели призывают к бдительности.
В МЧС рекомендуют в этот день:
– на улице не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми;
– не искать укрытие от ветра у стен зданий;
– не парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадёжно закреплены;
– закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.
– на улице не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми;
– не искать укрытие от ветра у стен зданий;
– не парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадёжно закреплены;
– закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.
Телефон экстренных служб, напоминаем, – «112».
Ответим, что ветреная погода в Свердловской области будет сохраняться до среды.
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