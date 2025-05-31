Возрастное ограничение 18+
Сильный ветер и грозы ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начало недели в Свердловской области обещает быть неспокойным. Синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер вплоть до среды. Вместе с тем ожидается, что к этому дню жара в регионе спадёт до +18...+23°C.
Сегодня, 2 июня, в Свердловской области переменная облачность, кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, град. Температура днём +27...+32°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе отдельные порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, но во второй половине для ожидаются кратковременный дождь и гроза. Температура днём +29...+31°C. Ветер 3-8 м/сек
Во вторник, 3 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью +11...+16°C местами дождь; днём +20...+25°C, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, гроза, ночью +14...+16°C, днём +20...+22°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 4 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью +8...+13°C, местами дождь; днём +18...+23°C, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице ночью +11...+13°C, без существенных осадков, днём +21...+23°C, кратковременный дождь. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 2 июня, в Свердловской области переменная облачность, кратковременный дождь. В отдельных районах гроза, град. Температура днём +27...+32°C. Ветер 3-8 м/сек, при грозе отдельные порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, но во второй половине для ожидаются кратковременный дождь и гроза. Температура днём +29...+31°C. Ветер 3-8 м/сек
Во вторник, 3 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью +11...+16°C местами дождь; днём +20...+25°C, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, гроза, ночью +14...+16°C, днём +20...+22°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 4 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью +8...+13°C, местами дождь; днём +18...+23°C, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице ночью +11...+13°C, без существенных осадков, днём +21...+23°C, кратковременный дождь. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию