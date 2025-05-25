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В Свердловской области начали действовать меры поддержки для молодых матерей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Меры поддержки для молодых матерей, родивших первого ребёнка до 23 лет, которые одобрили в марте, начали действовать в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.
Введённые меры поддержки, напомним, позволяют молодым мамам получать выплату в размере 50 тысяч рублей для приобретения «товаров для ребёнка первой необходимости», а также выплату в размере 500 тысяч рублей на погашение процентов, если мама брала кредит (в том числе ипотечный) на приобретение либо строительства жилого помещения.
Кроме этого, молодые семьи, в которых оба супруга обучаются на очной форме, могут претендовать на компенсацию расходов на найм жилья в пределах 15 тысяч рублей в месяц.
Получить выплаты можно при условиях того, что:
– мать ребёнка является российской гражданкой и постоянно живет на территории Свердловской области;
– ребёнок родился не раньше 1 января 2025 года.
Получить выплату можно, подав заявление в управление социальной политики по месту жительства лично, по почте, через МФЦ или Госуслуги.
Введённые меры поддержки, напомним, позволяют молодым мамам получать выплату в размере 50 тысяч рублей для приобретения «товаров для ребёнка первой необходимости», а также выплату в размере 500 тысяч рублей на погашение процентов, если мама брала кредит (в том числе ипотечный) на приобретение либо строительства жилого помещения.
Кроме этого, молодые семьи, в которых оба супруга обучаются на очной форме, могут претендовать на компенсацию расходов на найм жилья в пределах 15 тысяч рублей в месяц.
Получить выплаты можно при условиях того, что:
– мать ребёнка является российской гражданкой и постоянно живет на территории Свердловской области;
– ребёнок родился не раньше 1 января 2025 года.
Получить выплату можно, подав заявление в управление социальной политики по месту жительства лично, по почте, через МФЦ или Госуслуги.
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