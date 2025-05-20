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Количество покусанных клещами в Свердловской области достигло 14,5 тысяч
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С начала сезона в Свердловской области зарегистрировали 14,5 тысячи случаев присасывания клещей. Это всё ещё на уровне средних многолетних значений, но уже больше, чем на прошлой неделе на 3,5 тысячи.
Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, среди пострадавших от укусов клещей с подозрением на клещевой вирусный энцефалит было госпитализировано 34 человека (уже подтверждён у 3 пациентов), с подозрением на клещевой боррелиоз – 77 человек (подтверждён у 18 человек).
Отмечается, что в лабораториях исследовали 11,8 тысячи особей клещей.
Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, среди пострадавших от укусов клещей с подозрением на клещевой вирусный энцефалит было госпитализировано 34 человека (уже подтверждён у 3 пациентов), с подозрением на клещевой боррелиоз – 77 человек (подтверждён у 18 человек).
Отмечается, что в лабораториях исследовали 11,8 тысячи особей клещей.
«Возбудители клещевого энцефалита были обнаружены в 1% проб, лайм-боррелиоза – в 41,2%, моноцитарного эрлихиоза – в 2,9%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 1%»,
– рассказали в ведомстве.
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