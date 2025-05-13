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С начала сезона в Свердловской области от клещей пострадало 11 тысяч человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Количество пострадавших от укусов клещей в Свердловской области с начало сезона достигло 11 тысяч человек. Такую статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора.
С подозрением на клещевой энцефалит на сегодняшний день госпитализировано 23 человека, с подозрением на клещевой боррелиоз – 51 человек.
«Это на уровне среднего многолетнего показателя»,
– отмечают в ведомстве.
С подозрением на клещевой энцефалит на сегодняшний день госпитализировано 23 человека, с подозрением на клещевой боррелиоз – 51 человек.
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