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В Свердловской области ожидается тридцатиградусная жара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уже завтра температура воздуха в Свердловской области достигнет аномальные для мая 32°C. Такой прогноз дают синоптики Уральского гидрометцентра.
В четверг, 29 мая, в Свердловской области малооблачно, без осадков. Ночью температура воздуха +12...+17°C, в низинах до +8°C, днём +27...+32°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +14...+16°C, днём +27...+29°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 30 мая, в регионе тоже малооблачно и без осадков. Ночью +10...+15°C, а днём +27...+32°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала ночью +13...+15°C, днём +28...+30°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
«С 28 мая – 2 июня на всей территории Урала ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более»,
– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 29 мая, в Свердловской области малооблачно, без осадков. Ночью температура воздуха +12...+17°C, в низинах до +8°C, днём +27...+32°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +14...+16°C, днём +27...+29°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 30 мая, в регионе тоже малооблачно и без осадков. Ночью +10...+15°C, а днём +27...+32°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала ночью +13...+15°C, днём +28...+30°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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