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В Свердловской области ожидается тридцатиградусная жара

17.34 Среда, 28 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Уже завтра температура воздуха в Свердловской области достигнет аномальные для мая 32°C. Такой прогноз дают синоптики Уральского гидрометцентра.

«С 28 мая – 2 июня на всей территории Урала ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более»,

– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».


В четверг, 29 мая, в Свердловской области малооблачно, без осадков. Ночью температура воздуха +12...+17°C, в низинах до +8°C, днём +27...+32°C. Ветер 2-7 м/сек.

В Екатеринбурге ночью +14...+16°C, днём +27...+29°C. Ветер 2-7 м/сек.

В пятницу, 30 мая, в регионе тоже малооблачно и без осадков. Ночью +10...+15°C, а днём +27...+32°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.

В столице Урала ночью +13...+15°C, днём +28...+30°C. Ветер 3-8 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:18 Уголовное дело о жестокой расправе над жителем Режа передали в Свердловский областной суд
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15:19 В Свердловской области прошли учения по ликвидации очага африканской чумы свиней
14:09 Суд отказал в удовлетворении иска заплатившей за эзотерические услуги 1,7 миллиона рублей жительнице Нижнего Тагила
13:16 В Свердловской области вновь стали фиксировать лесные пожары
12:43 В Екатеринбурге сразу двое присяжных не явились в суд по делу о заказном убийстве
12:23 Более 300 килограммов рыбной продукции от свердловского производителя отправили в ОАЭ
11:52 Водителю из Екатеринбурга, погубившего подругу на привязанной к машине ледянке, вынесли приговор
11:17 Екатеринбургу не хватает 112 тысяч голосов в голосовании за объекты благоустройства
10:46 Пустившейся «во все тяжкие» жительнице Новоуральска вынесли приговор
10:13 Личностей участников «вечеринки со стрельбой» в посёлке Северка на окраине Екатеринбурга установили
09:37 Из-за атаки БПЛА на Москву в Екатеринбурге задержали несколько рейсов
23:42 Жена оператора «Прекрасной России» пожаловалась на действия СК после обыска у неё дома
21:11 Резонансное убийство ребёнка в Нижнем Тагиле рассмотрят в закрытом режиме
20:25 Музей истории Екатеринбурга открыл сезон уличных экскурсий
19:57 Три сотни тысяч отдаст екатеринбургский водитель за травмы на «зебре»
19:29 Лидер азербайджанской диаспоры Екатеринбурга в суде отказался от иска к Роскомнадзору
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