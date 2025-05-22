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Лидер азербайджанской диаспоры Екатеринбурга в суде отказался от иска к Роскомнадзору
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Исковое заявление от председателя свердловской общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински было подано в Железнодорожный суд Екатеринбурга в марте.
Шыхлински в иске требовал признать незаконным бездействие уральского управления Роскомнадзора, отказавшегося выносить предупреждения в адрес СМИ, которые, по мнению истца, допустили клевету и унижение чести и достоинства по отношению к азербайджанцам.
На момент рассмотрения иска в качестве третьих лиц было привлечено лишь одно медиа — «Крик-ТВ» (ООО «Телевизионная компания "Резонанс"»). Однако сегодня на заседании суда истец отказался от иска и производство по делу было судьёй Надеждой Гребенщиковой прекращено.
Как объяснил Вечерним ведомостям представлявший интересы истца адвокат Мутвалы Шыхлински, такое решение было принято, чтобы сосредоточиться на других исках — о защите чести и достоинства, которые поданы к отдельным журналистам «Крик-ТВ». Эти дела сейчас рассматриваются в районных судах Екатеринбурга.
Позиция Роскомнадзора в суде заключалась в том, что YouTube-канал телеканала «Крик-ТВ» не является СМИ, поэтому какие-либо меры реагирования ведомство принять не может, и вынести предупреждение тоже не может, поскольку РКН рассматривает только продукцию, вышедшую в эфире СМИ, писал «Коммерсант».
Шыхлински в иске требовал признать незаконным бездействие уральского управления Роскомнадзора, отказавшегося выносить предупреждения в адрес СМИ, которые, по мнению истца, допустили клевету и унижение чести и достоинства по отношению к азербайджанцам.
На момент рассмотрения иска в качестве третьих лиц было привлечено лишь одно медиа — «Крик-ТВ» (ООО «Телевизионная компания "Резонанс"»). Однако сегодня на заседании суда истец отказался от иска и производство по делу было судьёй Надеждой Гребенщиковой прекращено.
Как объяснил Вечерним ведомостям представлявший интересы истца адвокат Мутвалы Шыхлински, такое решение было принято, чтобы сосредоточиться на других исках — о защите чести и достоинства, которые поданы к отдельным журналистам «Крик-ТВ». Эти дела сейчас рассматриваются в районных судах Екатеринбурга.
Позиция Роскомнадзора в суде заключалась в том, что YouTube-канал телеканала «Крик-ТВ» не является СМИ, поэтому какие-либо меры реагирования ведомство принять не может, и вынести предупреждение тоже не может, поскольку РКН рассматривает только продукцию, вышедшую в эфире СМИ, писал «Коммерсант».
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