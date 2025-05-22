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Свердловские врачи спасли пациента с расколотым черепом
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Свердловской области спасли 35-летнего мужчину, у которого в результате ДТП череп буквально раскололся на несколько частей.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, ДТП, о котором идёт речь, произошла осенью 2024 года. В тот роковой день мужчина поехал с женой и матерью в горы собрать шишки. На обратном пути ему стало плохо: он потерял сознание – машина осталась без контроля и перевернулась. Его пассажиры отделались царапинами, а вот он сам сильно ударился головой о стойку. В больницу его привезли в критическом состоянии – он был на волоске от смерти.
Когда травматолог Серовской ГБ, куда его привезли, увидел снимки КТ, ужаснулся: люди с такими травмами чаще всего не выживают. Ещё чаще они умирают до того, как их успевают довезти до больницы.
У пациента было сильное кровотечение – зачастую именно кровопотеря является основной причиной гибели таких пациентов. Но хирургам серовской больницы удалось справиться с этой задачей. Операция прошла при дистанционном взаимодействии с заведующим нейрохирургическим реанимационно-консультативным центром ТЦМК Свердловской области Антоном Пьянковым.
После операции мужчина ещё некоторое время находился в реанимации. Затем, когда его состояние стабилизировалось, ему провели ещё одну, но уже в Нижнем Тагиле. Впереди его ждёт ещё одна операция – планируется замена фрагмента черепа титановой пластиной. Однако, что сейчас важно, он уже практически здоров.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, ДТП, о котором идёт речь, произошла осенью 2024 года. В тот роковой день мужчина поехал с женой и матерью в горы собрать шишки. На обратном пути ему стало плохо: он потерял сознание – машина осталась без контроля и перевернулась. Его пассажиры отделались царапинами, а вот он сам сильно ударился головой о стойку. В больницу его привезли в критическом состоянии – он был на волоске от смерти.
Когда травматолог Серовской ГБ, куда его привезли, увидел снимки КТ, ужаснулся: люди с такими травмами чаще всего не выживают. Ещё чаще они умирают до того, как их успевают довезти до больницы.
«Все силы сразу были брошены на спасение этого человека, поскольку с такими повреждениями люди в 99% случаев умирают. Я впервые в жизни кричал на всё отделение: "Бригаду срочно в операционную!" В тот момент у меня была только одна мысль в голове — я очень хотел вернуть сына маме живым»,
– рассказал травматолог Серовской больницы Бахриддин Достиев, вспоминая тот день дежурства.
У пациента было сильное кровотечение – зачастую именно кровопотеря является основной причиной гибели таких пациентов. Но хирургам серовской больницы удалось справиться с этой задачей. Операция прошла при дистанционном взаимодействии с заведующим нейрохирургическим реанимационно-консультативным центром ТЦМК Свердловской области Антоном Пьянковым.
После операции мужчина ещё некоторое время находился в реанимации. Затем, когда его состояние стабилизировалось, ему провели ещё одну, но уже в Нижнем Тагиле. Впереди его ждёт ещё одна операция – планируется замена фрагмента черепа титановой пластиной. Однако, что сейчас важно, он уже практически здоров.
«Недавно он сам приехал в больницу, чтобы повидаться с медиками и пожать руку своему спасителю, который за 11 лет работы в травматологии с подобным пациентом встретился впервые»,
– рассказали в областном Минздраве.
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