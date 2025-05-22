Свердловские врачи спасли пациента с расколотым черепом

– рассказал травматолог Серовской больницы Бахриддин Достиев, вспоминая тот день дежурства.

«Все силы сразу были брошены на спасение этого человека, поскольку с такими повреждениями люди в 99% случаев умирают. Я впервые в жизни кричал на всё отделение: "Бригаду срочно в операционную!" В тот момент у меня была только одна мысль в голове — я очень хотел вернуть сына маме живым»,