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Заморозки ожидаются в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются заморозки до -2°C. В регионе ожидаются холодные дожди, временами с мокрым снегом.
В субботу, 24 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие осадки, на востоке до умеренных (дождь, временами с мокрым снегом). Ночью +1...+6, местами заморозки до -2°C, днём +6...+11°C. Ветер 7-12 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью без существенных осадков, +4...+6°C, днём небольшие осадки преимущественно в виде дождя, +9...+11°C. Ветер 7-12 м/сек, днём отдельные порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 25 мая, в регионе переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 0...+5°C, местами заморозки до -2°C, днём +13...+18°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью +1...+3°C, днём +15...+17°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 24 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие осадки, на востоке до умеренных (дождь, временами с мокрым снегом). Ночью +1...+6, местами заморозки до -2°C, днём +6...+11°C. Ветер 7-12 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью без существенных осадков, +4...+6°C, днём небольшие осадки преимущественно в виде дождя, +9...+11°C. Ветер 7-12 м/сек, днём отдельные порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 25 мая, в регионе переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 0...+5°C, местами заморозки до -2°C, днём +13...+18°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью +1...+3°C, днём +15...+17°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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