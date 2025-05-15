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Бастрыкин снова требует доклад по делу экс-полицейского из Шали после сюжета на ТВ
Фото: прокуратура Свердловской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в третий раз поручил доложить о ситуации вокруг уголовного дела бывшего полицейского из Шалинского района. Поводом стал эфир федерального телеканала, где сообщалось о несогласии общественности с привлечением к уголовной ответственности Юрия Золотко.
Экс-сотрудник полиции обвинил руководство одного из отделов в укрывательстве информации об обнаружении в лесу трёх тел, в том числе несовершеннолетнего. По его словам, тела были найдены в свежевскопанной могиле, но не направлены на судебно-медицинскую экспертизу. После подачи официальной жалобы против Золотко возбудили уголовное дело о превышении полномочий — по факту применения силы к ранее судимым лицам спустя четыре года после инцидента. 28 апреля его приговорили к четырём годам лишения свободы.
Уголовное дело расследовало Следственное управление СК России по Свердловской области. По окончании расследования материалы были переданы в суд, который вынес обвинительный приговор. Кроме того, в региональном следственном управлении проводилась процессуальная проверка по факту обнаружения тел.
Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского СК Богдану Францишко представить доклад по результатам расследования, судебного рассмотрения и проверке всех обстоятельств — с учётом информации, озвученной в эфире.
Экс-сотрудник полиции обвинил руководство одного из отделов в укрывательстве информации об обнаружении в лесу трёх тел, в том числе несовершеннолетнего. По его словам, тела были найдены в свежевскопанной могиле, но не направлены на судебно-медицинскую экспертизу. После подачи официальной жалобы против Золотко возбудили уголовное дело о превышении полномочий — по факту применения силы к ранее судимым лицам спустя четыре года после инцидента. 28 апреля его приговорили к четырём годам лишения свободы.
Уголовное дело расследовало Следственное управление СК России по Свердловской области. По окончании расследования материалы были переданы в суд, который вынес обвинительный приговор. Кроме того, в региональном следственном управлении проводилась процессуальная проверка по факту обнаружения тел.
Теперь Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского СК Богдану Францишко представить доклад по результатам расследования, судебного рассмотрения и проверке всех обстоятельств — с учётом информации, озвученной в эфире.
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