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На Уралмаше восстановили движение трамваев, но скорость ограничена до 10 км/ч из-за работ
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С утра 21 мая в Екатеринбурге полностью восстановлено движение трамваев по улице Победы — с 5:10 транспорт снова ходит в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Однако на перекрёстке улиц Победы и Стахановской продолжаются дорожные работы: там введено ограничение скорости до 10 км/ч.
Ранее, в 4:59, движение трамваев от остановки «Лукиных» до остановки «Кузнецова» было приостановлено из-за аварии на путях. В районе улицы Стахановской повредился асфальт — последствия гидравлических испытаний.
Однако на перекрёстке улиц Победы и Стахановской продолжаются дорожные работы: там введено ограничение скорости до 10 км/ч.
Ранее, в 4:59, движение трамваев от остановки «Лукиных» до остановки «Кузнецова» было приостановлено из-за аварии на путях. В районе улицы Стахановской повредился асфальт — последствия гидравлических испытаний.
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