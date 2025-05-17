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Из-за коммунальной аварии на Уралмаше закрыли трамвайное движение
Фото: «Екатеринбург. Главное» / Telegram
В Екатеринбурге на улице Победы из-за коммунальной аварии, которая произошла после гидравлический испытаний, трамвайные пути засыпало разрушившимся асфальтом. Об этом сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Судя по картам, это произошло в районе перекрестка с улицей Стахановской. Из-за этого трамвайное движение на Уралмаше, начиная от остановки «Лукиных» и заканчивая остановкой «Кузнецова», в оба направления сегодня оказалось закрыто.
Судя по картам, это произошло в районе перекрестка с улицей Стахановской. Из-за этого трамвайное движение на Уралмаше, начиная от остановки «Лукиных» и заканчивая остановкой «Кузнецова», в оба направления сегодня оказалось закрыто.
До устранения повреждений трамваи будут ходить следующим образом:
– 8 маршрут: Шарташ – Ленина – Луначарского – Космонавтов – Площадь первой пятилетки (в оба направления).
– 24 маршрут: Эльмаш – Фронтовых бригад – Космонавтов –ؘ Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – 7 ключей (в оба направления).
– 8 маршрут: Шарташ – Ленина – Луначарского – Космонавтов – Площадь первой пятилетки (в оба направления).
– 24 маршрут: Эльмаш – Фронтовых бригад – Космонавтов –ؘ Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – 7 ключей (в оба направления).
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