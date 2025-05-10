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Экс-заведующая производством ООО «Общественное питание» ответит за массовое отравление
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Кировском районном суде Екатеринбурга пройдёт рассмотрение уголовного дела в отношении бывшей заведующей производством ООО «Общественное питание», обвиняемой в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Следствие считает, что именно она виновата в отравлении более 80 человек.
По версии следствия, 59-летняя женщина, несмотря на выявленную у неё норовирусную инфекцию, продолжала исполнять свои обязанности на производстве. Диагноз был установлен 6 марта 2025 года, когда она обратилась за медицинской помощью в городскую больницу №7 Екатеринбурга. Проигнорировав требования медицинских работников и санитарные нормы, она продолжала выходить на работу, нарушая при этом дезинфекционный режим и технологические процессы приготовления пищи. Как полагает следствие, именно её действия стали причиной массового отравления — пострадал 81 человек, включая учеников и сотрудников Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета.
Обвинение квалифицировано по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Санкция по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением уже передано в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Дата первого судебного заседания будет назначена в ближайшее время.
По версии следствия, 59-летняя женщина, несмотря на выявленную у неё норовирусную инфекцию, продолжала исполнять свои обязанности на производстве. Диагноз был установлен 6 марта 2025 года, когда она обратилась за медицинской помощью в городскую больницу №7 Екатеринбурга. Проигнорировав требования медицинских работников и санитарные нормы, она продолжала выходить на работу, нарушая при этом дезинфекционный режим и технологические процессы приготовления пищи. Как полагает следствие, именно её действия стали причиной массового отравления — пострадал 81 человек, включая учеников и сотрудников Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета.
Обвинение квалифицировано по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Санкция по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением уже передано в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Дата первого судебного заседания будет назначена в ближайшее время.
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