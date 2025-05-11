В Свердловской области ожидаются заморозки до –2 °С

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В ночь на 18 мая в отдельных районах Свердловской области прогнозируются заморозки — температура воздуха может опуститься до –2 градусов. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По прогнозу синоптиков, в пятницу, 17 мая, в регионе будет переменная облачность. Небольшие дожди возможны на севере и в горных районах. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура ночью составит +4…+9 °С, местами возможны заморозки до –1 °С. Днём воздух прогреется до +13…+18 °С. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью +8 °С, днём +16 °С.В субботу, 18 мая, сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, однако в горах местами возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура ночью составит +3…+8 °С, в отдельных районах — до –2 °С. Днём ожидается от +13 до +18 °С. В Екатеринбурге без осадков, ночью +7 °С, днём до +18 °С.В воскресенье, 19 мая, ночью осадков не ожидается, днём возможны кратковременные дожди. Будет облачно с прояснениями. Ветер западный, 5–10 м/с. Температура ночью +4…+9 °С, на севере — до 0 °С. Днём — +11…+16 °С. В Екатеринбурге ночью +8 °С, днём кратковременный дождь и до +15 °С.