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Принудительными работами наказал суд побившего мальчиков из-за брошенного снежка екатеринбуржца
Фото: Академический районный суд Екатеринбурга
Екатеринбуржца, который в начале марта побил двух мальчиков из-за брошенного снежка, наказали принудительными работами. Решение вынес Академический районный суд.
Напомним, мальчики соревновались кто дальше кинет снежок. В том же дворе гулял мужчина с собакой. Увидев, что один снежков упал рядом, он разозлился и направился к мальчикам. Они тут же стали извиняться, но мужчина не принял извинений и пнул обоих мальчиков. Позже он также прогрозил побить их снова.
Как рассказали в телеграм-канале пресс-службы судов Свердловской области, мужчину признали виновным в хулиганстве с применением физического насилия и угрозой (п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ) и назначили ему один год принудительных работ с удержанием 10% заработка.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, мальчики соревновались кто дальше кинет снежок. В том же дворе гулял мужчина с собакой. Увидев, что один снежков упал рядом, он разозлился и направился к мальчикам. Они тут же стали извиняться, но мужчина не принял извинений и пнул обоих мальчиков. Позже он также прогрозил побить их снова.
Как рассказали в телеграм-канале пресс-службы судов Свердловской области, мужчину признали виновным в хулиганстве с применением физического насилия и угрозой (п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ) и назначили ему один год принудительных работ с удержанием 10% заработка.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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