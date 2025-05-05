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Вместе с дождями в Свердловскую область придёт тепло
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются дожди, о которых также предупреждали в МЧС. Вместе с ними, по данным синоптиков, в регион придёт тёплая погода.
В четверг, 15 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ночью температура воздуха +8...+13°C, на севере до +3°C, днём +17...+22°C, на севере до +12°C. Ветер 6-11 м/сек, отдельные порывы 15-17 м/сек
В Екатеринбурге ночью умеренный дождь, +11...+13°C, днём небольшой дождь +19...+21°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В пятницу, 16 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью +4...+9°C, днём +15...+20°C. Ветер 5-10 м/сек.
В уральской столице без осадков, ночью +7...+9°C, днём +17...+19°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 15 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ночью температура воздуха +8...+13°C, на севере до +3°C, днём +17...+22°C, на севере до +12°C. Ветер 6-11 м/сек, отдельные порывы 15-17 м/сек
В Екатеринбурге ночью умеренный дождь, +11...+13°C, днём небольшой дождь +19...+21°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В пятницу, 16 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, ночью +4...+9°C, днём +15...+20°C. Ветер 5-10 м/сек.
В уральской столице без осадков, ночью +7...+9°C, днём +17...+19°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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