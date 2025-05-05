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МЧС предупреждают о непогоде 15 мая в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спасатели из управления МЧС по Свердловской области предупреждают о непогоде. Завтра, 15 мая, в регионе ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В связи с такими прогнозами огнеборцы призывают к строгому соблюдению правил безопасности, так как в условиях сильного ветра растёт риск возникновения пожаров. Пешеходов также просят не подходить к шатким конструкциями и быть осторожными вблизи зданий.
Водителям во время дождя советуют избегать подтопленных участков. В случае подъёма воды призывают покидать транспорт и перемещаться на возвышенность.
Телефон экстренных служб – «112».
В связи с такими прогнозами огнеборцы призывают к строгому соблюдению правил безопасности, так как в условиях сильного ветра растёт риск возникновения пожаров. Пешеходов также просят не подходить к шатким конструкциями и быть осторожными вблизи зданий.
Водителям во время дождя советуют избегать подтопленных участков. В случае подъёма воды призывают покидать транспорт и перемещаться на возвышенность.
Телефон экстренных служб – «112».
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