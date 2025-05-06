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Дни празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге прошли без происшествий с участием электросамокатов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отметили без происшествий с участием электросамокатов, сообщили на сайте города.
Напомним, с 6 по 10 мая на центральных улицах уральской столицы действовал запрет на работу кикшеринговых самокатов.
По словам заместителя директора департаменте транспорта Сергея Яскевича, благодаря этому в зоне ограничений нарушений при использовании электросамокатов зафиксировано не было, но они были за её границей. За пределами запретной зоны зарегистрировали более 150 случаев «неправильного использования устройств».
По данным близкого к мэрии телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», такая статистика означает, что ограничения для самокатов в праздники будут вводить и в будущем.
Напомним, с 6 по 10 мая на центральных улицах уральской столицы действовал запрет на работу кикшеринговых самокатов.
По словам заместителя директора департаменте транспорта Сергея Яскевича, благодаря этому в зоне ограничений нарушений при использовании электросамокатов зафиксировано не было, но они были за её границей. За пределами запретной зоны зарегистрировали более 150 случаев «неправильного использования устройств».
По данным близкого к мэрии телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», такая статистика означает, что ограничения для самокатов в праздники будут вводить и в будущем.
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