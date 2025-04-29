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В Екатеринбурге до 10 мая расширили зону запрета для каршеринговых самокатов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вечером в Екатеринбурге расширится зона запрета для кикшеринговых самокатов. В мэрии рассказали, что её границы увеличили до улицы Карла Маркса.
Ограничения начнут действовать сегодня, 6 мая, с 21.00. С этого времени кикшеринговые самокаты не будут ездить на центральных улицах Екатеринбурга. В субботу, 10 мая, в 05.00 ограничения снимут.
Кроме этого, с 09.00 до 16.00 7 мая и с 00.10 9 мая до 05.00 10 мая нельзя будет кататься на электросамокатах в границах улиц Челюскинцев – Московская – Радищева – Добролюбова – Малышева – Пушкина – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Первомайская – Царская – Николая Никонова – переулок Красный.
Также 9 мая начинает действовать запрет на движение около Широкореченского мемориала. Оставлять там средства индивидуальной мобильности тоже будет нельзя.
Напомним, что майские праздники могут определить судьбу кикшеринговых электросамокатов в Екатеринбурге. Директор департамента транспорта Игорь Ощепков на встрече с представителями бизнеса в конце апреля предупредил, что при отсутствии улучшений в праздничные дни прокат электросамокатов могут ограничить или полностью запретить.
Ограничения начнут действовать сегодня, 6 мая, с 21.00. С этого времени кикшеринговые самокаты не будут ездить на центральных улицах Екатеринбурга. В субботу, 10 мая, в 05.00 ограничения снимут.
Кроме этого, с 09.00 до 16.00 7 мая и с 00.10 9 мая до 05.00 10 мая нельзя будет кататься на электросамокатах в границах улиц Челюскинцев – Московская – Радищева – Добролюбова – Малышева – Пушкина – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Первомайская – Царская – Николая Никонова – переулок Красный.
Также 9 мая начинает действовать запрет на движение около Широкореченского мемориала. Оставлять там средства индивидуальной мобильности тоже будет нельзя.
Напомним, что майские праздники могут определить судьбу кикшеринговых электросамокатов в Екатеринбурге. Директор департамента транспорта Игорь Ощепков на встрече с представителями бизнеса в конце апреля предупредил, что при отсутствии улучшений в праздничные дни прокат электросамокатов могут ограничить или полностью запретить.
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Власти Екатеринбурга пригрозили кикшеринговым компаниями полным запретом электросамокатов
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