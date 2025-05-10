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С подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области госпитализировали 14 человек
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области количество пострадавших от клещей достигло 7,8 тысячи человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что количество пострадавших от клещей находится на среднем многолетнем уровне.
Ранее сообщалось о 4,7 тысячи «укушенных».
«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 14 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 36 человек»,
– рассказали в ведомстве.
Отмечается, что количество пострадавших от клещей находится на среднем многолетнем уровне.
Ранее сообщалось о 4,7 тысячи «укушенных».
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