В Свердловской области с начала сезона зафиксировано почти 5 тысяч случаев укусов клещей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Клещевой сезон продолжается в Свердловской области: с начала года за медицинской помощью обратились 4700 человек, пострадавших от укусов. Как сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области, это на 18% меньше, чем за тот же период в 2024 году, но на 5% выше среднего многолетнего уровня.Случаи присасывания клещей зафиксированы в 65 муниципалитетах. Лидерами по числу пострадавших на 100 тысяч жителей стали Слободо-Туринский, Байкаловский, Ачитский, Тугулымский и Талицкий городские округа. В стационары региона с подозрением на клещевой вирусный энцефалит были госпитализированы 7 человек, ещё 22 — с подозрением на боррелиоз.Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии и медучреждения исследовали почти 3 тысячи клещей. В 1% образцов выявлены возбудители клещевого энцефалита, в 39,3% — боррелиоза, в 2,4% — эрлихиоза, а в 0,9% — анаплазмоза.С начала года в Свердловской области привито 56 тысяч человек, ещё 201 тысяча прошла ревакцинацию.