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В Екатеринбурге лучшими школьниками года признаны две девочки

21.24 Четверг, 8 мая 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Муниципальный этап всероссийского конкурса «Ученик года — 2025» завершился в Екатеринбурге. В этом году на конкурс поступило 30 заявок, а победительницами в итоге стали две школьницы.

В категории 8–9-х классов победу одержала Анна Нужина, ученица 8-го класса гимназии №2. Среди старшеклассников — 10–11-х классов — звание «Ученик года» завоевала Диана Докучаева, ученица 10-го класса гимназии №161.

На пути к финалу участники представили эссе на тему «Путь к Победе» и портфолио своих достижений. Финалисты выступали с творческими монологами о своих успехах и заслугах, а также объясняли, почему именно они достойны звания «Ученик года». Особым испытанием стал этап «Голос современников», где школьники рассуждали о влиянии значимых общественных деятелей Уральского федерального округа на свой личный путь. Второй этап прошел в формате дебатов.

Как поясняет официальный портал Екатеринбург.рф, конкурс «Ученик года» направлен на поддержку школьников с особыми достижениями в науке, творчестве, спорте, молодежной политике, общественной деятельности и добровольчестве. В 2025-м Конкурс проводится уже в восьмой раз. По окончании региональных этапов должен начаться заочный этап, по итогам которого составят список участников со всей страны для завершающего этапа.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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