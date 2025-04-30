Девелопер подарил Екатеринбургу «Трамвай Победы»

— сообщают в телеграм-канале Орлова

«Низкопольный "Львёнок" стал подарком городу от компании Forum к 80-летию Великой Победы. Весь год на экранах в салоне будут транслироваться ролики о важных событиях Великой Отечественной войны, подвигах наших земляков. Трамвай станет ещё одной нитью, связывающей современных екатеринбуржцев с поколением победителей. Состав способен вместить 161 пассажира, оснащён USB-розетками, кондиционерами и другими современными устройствами»,