Возрастное ограничение 18+
Девелопер подарил Екатеринбургу «Трамвай Победы»
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
Новый трамвай модели 71-911ЕМ «Львёнок» начал курсировать по маршруту №16, сообщил в своём канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Трамвай производства петербургского завода НЗЭТ городу подарил застройщик Forum.
Стоимость подарка составляет примерно 80 миллионов рублей — по крайней мере за такую сумму город недавно закупил аналогичный трамвай в рамках муниципального контракта.
Два года назад «Синара» подарила Екатеринбургу троллейбус. Тогда это также приурочили к памятной дате — 300-летию основания города.
«Низкопольный "Львёнок" стал подарком городу от компании Forum к 80-летию Великой Победы. Весь год на экранах в салоне будут транслироваться ролики о важных событиях Великой Отечественной войны, подвигах наших земляков. Трамвай станет ещё одной нитью, связывающей современных екатеринбуржцев с поколением победителей. Состав способен вместить 161 пассажира, оснащён USB-розетками, кондиционерами и другими современными устройствами»,
— сообщают в телеграм-канале Орлова
Стоимость подарка составляет примерно 80 миллионов рублей — по крайней мере за такую сумму город недавно закупил аналогичный трамвай в рамках муниципального контракта.
Два года назад «Синара» подарила Екатеринбургу троллейбус. Тогда это также приурочили к памятной дате — 300-летию основания города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
К 80-летию Великой Победы в Верхней Пышме сняли видео-историю по сборнику «Письма с фронта любимым»
30 апреля 2025
30 апреля 2025
В преддверии 80-летия Победы для юных самбистов провели «Урок мужества» в Верхней Пышме
28 апреля 2025
28 апреля 2025