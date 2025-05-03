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127 «зайцев» поймали екатеринбургские контролёры с начала мая
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге менее чем за неделю контролёры застали врасплох 127 пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте.
Такую статистику приводят на сайте города, подводя первые итоги работы Центра управления перевозками (ЦУП), который начал работать в мае.
Помимо «зайцев» контролёры из ЦУПа зарегистрировали восемь случаев, когда пассажиры не смогли получать билет. Общая сумма ущерба с учётом нежелающих платить за проезд составила 4 455 рублей.
Напомним, что ЦУП создали в апреле.
Такую статистику приводят на сайте города, подводя первые итоги работы Центра управления перевозками (ЦУП), который начал работать в мае.
Помимо «зайцев» контролёры из ЦУПа зарегистрировали восемь случаев, когда пассажиры не смогли получать билет. Общая сумма ущерба с учётом нежелающих платить за проезд составила 4 455 рублей.
«Большая часть этих средств была "восстановлена" – то есть возвращена в казну – по требованию контролеров. Однако пять "зайцев" предпочли сойти на ближайшей остановке, но не платить за билет»,
– рассказали в мэрии.
Напомним, что ЦУП создали в апреле.
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