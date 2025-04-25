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Власти Екатеринбурга пригрозили кикшеринговым компаниями полным запретом электросамокатов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти раскритиковали работу кикшеринговых компаний, обязавшихся следить за своими пользователями, и пригрозили полным запретом электросамокатов в уральской столице.
Речь о запрете деятельности кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пошла на встрече директора департаменте транспорта Игоря Ощепиков на встрече с представителями компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. Она прошла в понедельник, 28 января. Поводом для встречи нарушения арендаторов СИМ и предстоящие праздники, во время которых должен обеспечиваться безупречный порядок, рассказали в мэрии.
Игорь Ощепиков заявил, что компании недостаточно регулируют работу сотрудников и действия пользователей, в том числе в рамках соглашений, заключённых ещё в прошлом году.
Кикшеринговые компании со своей стороны пообещали уточнить работу геолокации, которая помогает исключить скопление самокатов у школ, а также учесть критику.
Представители сервиса «Юрент» также рассказали, что уже заменили таблички с номерами на более крупными у 1,4 тысячи самокатов из 5 тысяч. В «Whoosh» заявили, что с начала года заблокировали 4,3 тысячи аккаунтов за нарушения, добавив, что выявлением нарушений занимаются 57 сотрудников компании. Представители сервиса по аренде электросамокатов от «Яндекса» отметили, что ежедневно штрафуют по 200 человек, и также отчитались о блокировке 3,6 тысячи аккаунтов несовершеннолетних.
Кроме этого, на встрече анонсировали подключение системы, которая позволит отслеживать использование СИМ вдвоем по весу катающихся. Она должна будет заработать уже с 1 мая.
Речь о запрете деятельности кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пошла на встрече директора департаменте транспорта Игоря Ощепиков на встрече с представителями компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду. Она прошла в понедельник, 28 января. Поводом для встречи нарушения арендаторов СИМ и предстоящие праздники, во время которых должен обеспечиваться безупречный порядок, рассказали в мэрии.
Игорь Ощепиков заявил, что компании недостаточно регулируют работу сотрудников и действия пользователей, в том числе в рамках соглашений, заключённых ещё в прошлом году.
«Средства индивидуальной мобильности паркуются не по правилам, а горожане продолжают ездить парами на одном самокате. Если ситуация не изменится, мы готовы применить самые суровые меры: от ограничения количества устройств вплоть до полного запрета. Прокуратура уже выступает на нашей стороне»,
– сказал Ощепков.
Кикшеринговые компании со своей стороны пообещали уточнить работу геолокации, которая помогает исключить скопление самокатов у школ, а также учесть критику.
Представители сервиса «Юрент» также рассказали, что уже заменили таблички с номерами на более крупными у 1,4 тысячи самокатов из 5 тысяч. В «Whoosh» заявили, что с начала года заблокировали 4,3 тысячи аккаунтов за нарушения, добавив, что выявлением нарушений занимаются 57 сотрудников компании. Представители сервиса по аренде электросамокатов от «Яндекса» отметили, что ежедневно штрафуют по 200 человек, и также отчитались о блокировке 3,6 тысячи аккаунтов несовершеннолетних.
Кроме этого, на встрече анонсировали подключение системы, которая позволит отслеживать использование СИМ вдвоем по весу катающихся. Она должна будет заработать уже с 1 мая.
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