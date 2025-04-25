Власти Екатеринбурга пригрозили кикшеринговым компаниями полным запретом электросамокатов

– сказал Ощепков.

«Средства индивидуальной мобильности паркуются не по правилам, а горожане продолжают ездить парами на одном самокате. Если ситуация не изменится, мы готовы применить самые суровые меры: от ограничения количества устройств вплоть до полного запрета. Прокуратура уже выступает на нашей стороне»,