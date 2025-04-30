Уголовное дело против бывшего ректора РГППУ Дубицкого передали в суд

– рассказали в прокуратуре области.

«В результате вышеизложенного в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года обвиняемый совершил растрату внебюджетных денежных средств университета на общую сумму свыше 900 тысяч рублей путём переводов в счёт аренды квартиры, в которой он проживал вместе со своей семьей»,