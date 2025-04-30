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Уголовное дело против бывшего ректора РГППУ Дубицкого передали в суд
Скрин с сайта вуза
Бывший ректор РГППУ Валерий Дубицкий, которого обвиняют в растрате, скоро предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу и передала в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
Дубицкий занимал должность исполняющего обязанности ректора с марта 2021 года по июнь 2024 года, рассказали в прокуратуре Свердловской области. По данным Ura.ru, он был уволен после состоявшейся в апреле 2024 года проверке секретного делопроизводства. Позже против него возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют часть 3 статьи 160 УК РФ – «растрата, с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
Поводом для возбуждения дела, напомним, стала аренда квартиры, которую оплачивало сначала Минобрнауки, затем – университет. Сам Валерий Дубицкий не из Екатеринбурга, своего жилья у него в городе не было. При трудоустройстве вуз предоставил ему жильё.
По версии следствия, Дубицкий хотел остаться жить в квартире, которую университет оплачивал в течение 11 месяцев после трудоустройства в связи с переездом на новое место жительства – это было прописано в условиях трудового договора. Следствие полагает, что по этой причине он дал финансовому директору учебного заведения указание направить в наблюдательный совет пояснительные записки о включении в планы финансово-хозяйственной деятельности расходы на оплаты квартиры в 2022 и 2023 годах.
Ранее в разговоре с 66.ru Дубицкий заявил, что вину не признаёт и будет отстаивать свою правоту. «Меня не приглашали. Никаких объяснений и признательных показаний я не давал. Ну, будем готовиться к защите», — сказал бывший ректор.
Напомним, что в конце прошлого года Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) прекратил своё существование как самостоятельное учреждение – его присоединили к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ).
Дубицкий занимал должность исполняющего обязанности ректора с марта 2021 года по июнь 2024 года, рассказали в прокуратуре Свердловской области. По данным Ura.ru, он был уволен после состоявшейся в апреле 2024 года проверке секретного делопроизводства. Позже против него возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют часть 3 статьи 160 УК РФ – «растрата, с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
Поводом для возбуждения дела, напомним, стала аренда квартиры, которую оплачивало сначала Минобрнауки, затем – университет. Сам Валерий Дубицкий не из Екатеринбурга, своего жилья у него в городе не было. При трудоустройстве вуз предоставил ему жильё.
По версии следствия, Дубицкий хотел остаться жить в квартире, которую университет оплачивал в течение 11 месяцев после трудоустройства в связи с переездом на новое место жительства – это было прописано в условиях трудового договора. Следствие полагает, что по этой причине он дал финансовому директору учебного заведения указание направить в наблюдательный совет пояснительные записки о включении в планы финансово-хозяйственной деятельности расходы на оплаты квартиры в 2022 и 2023 годах.
«В результате вышеизложенного в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года обвиняемый совершил растрату внебюджетных денежных средств университета на общую сумму свыше 900 тысяч рублей путём переводов в счёт аренды квартиры, в которой он проживал вместе со своей семьей»,
– рассказали в прокуратуре области.
Ранее в разговоре с 66.ru Дубицкий заявил, что вину не признаёт и будет отстаивать свою правоту. «Меня не приглашали. Никаких объяснений и признательных показаний я не давал. Ну, будем готовиться к защите», — сказал бывший ректор.
Напомним, что в конце прошлого года Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) прекратил своё существование как самостоятельное учреждение – его присоединили к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ).
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