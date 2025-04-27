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В посёлке под Лесным из-за повышения уровня реки закрыли мост
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В посёлке Ёлкино под Лесным закрыли движение по мосту через реку Тура из-за сезонного повышения уровня воды. Об этом сообщили в свердловском УГИБДД.
К проблемам с проездом к посёлку, жилым домам и социальным объектам закрытие моста не привело. На месте остаются экипажи ДПС для информирования местных жителей.
«Ограничение касается исключительно моста через реку Тура к скалам. На данном участке установлены временные дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен". Путей объезда нет»,
– уточнили в управлении.
К проблемам с проездом к посёлку, жилым домам и социальным объектам закрытие моста не привело. На месте остаются экипажи ДПС для информирования местных жителей.
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