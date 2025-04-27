В посёлке под Лесным из-за повышения уровня реки закрыли мост





– уточнили в управлении. «Ограничение касается исключительно моста через реку Тура к скалам. На данном участке установлены временные дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен". Путей объезда нет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В посёлке Ёлкино под Лесным закрыли движение по мосту через реку Тура из-за сезонного повышения уровня воды. Об этом сообщили в свердловском УГИБДД.К проблемам с проездом к посёлку, жилым домам и социальным объектам закрытие моста не привело. На месте остаются экипажи ДПС для информирования местных жителей.