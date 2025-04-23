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Дождь и снег обещают синоптики в выходные в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кроме дождя и сильного ветра, о которых предупреждали в МЧС, в грядущие выходные в Свердловской области ожидается мокрый снег. Такой прогноз дают синоптики Уральского гидрометцентра.
В субботу, 3 мая, в Свердловской области ночью дождь, на севере с мокрым снегом, температура воздуха +1...+6°C, местами заморозки до -4°C; днём дождь, местами сильный, +7...+12°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге ночью небольшой дождь, +4...+6°C, днём умеренный, +10...+12°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 4 мая, в регионе облачно, ночью небольшой, местами умеренный дождь, +1...+6°C; днём местами небольшой дождь, +9...+14°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью небольшой дождь, +3...+5°C, днём преимущественно без осадков, +12...+14°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 3 мая, в Свердловской области ночью дождь, на севере с мокрым снегом, температура воздуха +1...+6°C, местами заморозки до -4°C; днём дождь, местами сильный, +7...+12°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге ночью небольшой дождь, +4...+6°C, днём умеренный, +10...+12°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 4 мая, в регионе облачно, ночью небольшой, местами умеренный дождь, +1...+6°C; днём местами небольшой дождь, +9...+14°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью небольшой дождь, +3...+5°C, днём преимущественно без осадков, +12...+14°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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