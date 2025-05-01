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О сильном дожде и ветре 3 мая предупреждают свердловские спасатели
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В управлении МЧС по Свердловской области объявили предупреждение о прогнозирующейся непогоде. По данным синоптиков, завтра, 3 мая, ожидаются дожди и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В связи этим спасатели рекомендуют отказаться от выездов на природу.
Владельцам частных домов советуют проверить состояние ливневых канализаций и обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды.
Также огнеборцы напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности в ветреную погоду.
В связи этим спасатели рекомендуют отказаться от выездов на природу.
«Не устраивай пикники, походы и другие мероприятия на открытом воздухе»,
– говорят в областном МЧС.
Владельцам частных домов советуют проверить состояние ливневых канализаций и обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды.
Также огнеборцы напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности в ветреную погоду.
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