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Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 1 мая
Фото: Ольга Медведева
Спасатели из свердловского управления МЧС публикуют предупреждение о сильном ветре, который прогнозируется на сегодня, 1 мая.
Напомним, мы публиковали прогноз синоптиков Уральского гидрометцентра, согласно котором в течение дня ожидается с порывами 15-17 метров в секунду.
В связи с этим в МЧС рекомендуют:
– обходить рекламные щиты и шаткие конструкции;
– не прятаться от ветра у стен зданий;
– не оставлять автомобили под деревьями;
– закрывать двери, окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.
В случае ЧП нужно звонить на единый телефон экстренных служб – «112».
Напомним, мы публиковали прогноз синоптиков Уральского гидрометцентра, согласно котором в течение дня ожидается с порывами 15-17 метров в секунду.
В связи с этим в МЧС рекомендуют:
– обходить рекламные щиты и шаткие конструкции;
– не прятаться от ветра у стен зданий;
– не оставлять автомобили под деревьями;
– закрывать двери, окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.
В случае ЧП нужно звонить на единый телефон экстренных служб – «112».
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