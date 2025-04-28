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Ветреная погода сохраняется в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
В ближайшие дни в Свердловской области сохранится сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.
В четверг, 1 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки, в горах до умеренных, днём умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха +1...+6°C, в горах до -1°C, днём +5...+10°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге ночью без существенных осадков, +4...+6°C, днём небольшой дождь, +8...+10°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В пятницу, 2 мая, в регионе переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Температура ночью -4...0°C, на юго-западе 0...+3°C, днём +7...+12°C. Ветер 2-7 м/сек, отдельные порывы до 12 м/сек.
В столице Урала ночью небольшой снег, около 0°C, днём преимущественно без осадков, +8...+10°C. Ветер 2-7 м/сек, порывы до 12 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 1 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки, в горах до умеренных, днём умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха +1...+6°C, в горах до -1°C, днём +5...+10°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге ночью без существенных осадков, +4...+6°C, днём небольшой дождь, +8...+10°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В пятницу, 2 мая, в регионе переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Температура ночью -4...0°C, на юго-западе 0...+3°C, днём +7...+12°C. Ветер 2-7 м/сек, отдельные порывы до 12 м/сек.
В столице Урала ночью небольшой снег, около 0°C, днём преимущественно без осадков, +8...+10°C. Ветер 2-7 м/сек, порывы до 12 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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