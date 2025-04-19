Возрастное ограничение 18+

На полмесяца закроют движение по улице 100-летия Уральского университета в Екатеринбурге

19.10 Понедельник, 28 апреля 2025
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
С 29 апреля по 16 мая в Екатеринбурге будет перекрыто движение транспорта по улице 100-летия Уральского университета на участке от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Причина ограничения транспортного движения по улице 100-летия Уральского университета — проведение строительно-монтажных работ по подключению кампуса УрФУ к централизованной системе водоотведения в рамках инвестиционной программы предприятия. На время ремонта рабочие установят необходимые дорожные знаки и указатели. Объезд транспорта будет организован по улицам Новосинарской и ЭКСПО-бульвару.

Официальный портал Екатеринбург.рф разместил изменения в схеме движения ряда автобусных маршрутов, связанные с перекрытием улицы:

– маршрут № 65 «Ж/д вокзал – а/п Кольцово – станция Кольцово», движение автобусов будет направлено по улицам: Варшавская, Новосинарский бульвар, ЭКСПО-бульвар, улица Универсиады, Новосинарский бульвар, далее по маршруту – в оба направления;

– маршрут № 66 «Метро Ботаническая – а/п Кольцово – станция Кольцово», движение автобусов к конечной остановке «Метро Ботаническая» будет направлено по улицам: Кольцовский тракт, ЭКСПО-бульвар, улица Универсиады, Новосинарский бульвар, ЭКСПО-бульвар, Кольцовский тракт, далее по маршруту;

– маршрут № 44 при движении к остановке «Метро Ботаническая»: улица Латвийская – улица Эстонская – Сибирский тракт – Новосинарский бульвар – ЭКСПО-бульвар – Кольцовский тракт – Объездная дорога – улицы Белинского – Шварца;

– маршрут № 56 при движении к остановке 7 Ключей: Новосинарский бульвар – улицы Варшавская – Сибирский тракт – Восточная – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – проспект Космонавтов – переулок Мельковский – Завокзальная – Армавирская –Летчиков – Пехотинцев – Бебеля – Таватуйская – Надеждинская – дублер улицы Технической – Коуровская – Таватуйская – Билимбаевская – Ангарская – Техническая – Белякова – Уткинская.


Напомним, сегодня «Водоканал» на полдня закрывал движение трамваев маршрута №11. Связано это было с коммунальной аварией на улице Татищева и устранением её последствий.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области ограничат движение транспорта из-за крестного хода
19 апреля 2025
На трассе «Екатеринбург – Челябинск» ограничат движение из-за ремонта
26 апреля 2025
На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по переулку Лобачевского
25 апреля 2025
В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за эстафеты «Весна Победы»
26 апреля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:10 На полмесяца закроют движение по улице 100-летия Уральского университета в Екатеринбурге
18:45 История и философия японской грусти будут изложены в Белинке
18:01 Свердловское УГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки на севере региона
17:49 Онлайн-кинотеатр KION сделал подборку фильмов для семейного просмотра в майские праздники
17:06 СМИ сообщили о «задымлении» в метро Екатеринбурга из-за неисправной проводки
16:12 В Первоуральске предприятие погасило долг по зарплатам на 42 миллиона рублей
15:45 Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 25 метров в секунду 29 апреля
15:12 В преддверии 80-летия Победы для юных самбистов провели «Урок мужества» в Верхней Пышме
14:08 179 нарушений особого противопожарного режима зафиксировали за неделю в Свердловской области
13:51 Сплошные плюсы: что надо знать о партнерской программе KDL
13:40 Пикет против мусорного полигона под Сысертью проходит у резиденции свердловского губернатора
13:02 Кошмаривашим граждан Китая участникам этнической банды вынесли приговор в Екатеринбурге
12:02 К 12 годам лишения свободы приговорили экс-полицейского из екатеринбургского ОКОН УМВД
11:23 В Екатеринбурге на пять часов закрывают движение 11-го трамвая
11:03 Дождь, снег и очень сильный ветер прогнозируются в Свердловской области
10:35 Определился оператор по вывозу мусора для Западной зоны Свердловской области
10:00 Рассказавшего о спрятанных трупах на Шалинском кладбище бывшего участкового отправляют в колонию
09:25 Два перелома получил угодивший под колёса «Мерседеса» школьник в селе Косулино
18:07 В Свердловской области за сутки произошло 95 ДТП, пострадали семь человек, включая двоих детей
17:44 СМИ сообщают, что в Екатеринбурге 15-летний школьник скончался от передозировки
16:34 Глава СК поручил возбудить дело из-за протекающей крыши у ветерана труда в Камышлове
15:54 В Нижнем Тагиле зооволонтёры нашли сотню кошек в квартире без условий для жизни
15:37 В Екатеринбурге спасли голубя, висевшего вниз головой на верхушке фонаря в парке
14:49 В Екатеринбурге арестован мужчина, напавший на тренера по фигурному катанию
13:38 Свердловскую область накроют сильные дожди, снег и гололёд в начале недели
12:44 Ещё в одном селе Свердловской области ограничили автотранспортное сообщение из-за паводков
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
19:10 На полмесяца закроют движение по улице 100-летия Уральского университета в Екатеринбурге
18:45 История и философия японской грусти будут изложены в Белинке
18:01 Свердловское УГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки на севере региона
17:49 Онлайн-кинотеатр KION сделал подборку фильмов для семейного просмотра в майские праздники
17:06 СМИ сообщили о «задымлении» в метро Екатеринбурга из-за неисправной проводки
16:12 В Первоуральске предприятие погасило долг по зарплатам на 42 миллиона рублей
15:45 Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 25 метров в секунду 29 апреля
15:12 В преддверии 80-летия Победы для юных самбистов провели «Урок мужества» в Верхней Пышме
14:08 179 нарушений особого противопожарного режима зафиксировали за неделю в Свердловской области
13:51 Сплошные плюсы: что надо знать о партнерской программе KDL
13:40 Пикет против мусорного полигона под Сысертью проходит у резиденции свердловского губернатора
13:02 Кошмаривашим граждан Китая участникам этнической банды вынесли приговор в Екатеринбурге
12:02 К 12 годам лишения свободы приговорили экс-полицейского из екатеринбургского ОКОН УМВД
11:23 В Екатеринбурге на пять часов закрывают движение 11-го трамвая
11:03 Дождь, снег и очень сильный ветер прогнозируются в Свердловской области
10:35 Определился оператор по вывозу мусора для Западной зоны Свердловской области
10:00 Рассказавшего о спрятанных трупах на Шалинском кладбище бывшего участкового отправляют в колонию
09:25 Два перелома получил угодивший под колёса «Мерседеса» школьник в селе Косулино
18:07 В Свердловской области за сутки произошло 95 ДТП, пострадали семь человек, включая двоих детей
17:44 СМИ сообщают, что в Екатеринбурге 15-летний школьник скончался от передозировки
16:34 Глава СК поручил возбудить дело из-за протекающей крыши у ветерана труда в Камышлове
15:54 В Нижнем Тагиле зооволонтёры нашли сотню кошек в квартире без условий для жизни
15:37 В Екатеринбурге спасли голубя, висевшего вниз головой на верхушке фонаря в парке
14:49 В Екатеринбурге арестован мужчина, напавший на тренера по фигурному катанию
13:38 Свердловскую область накроют сильные дожди, снег и гололёд в начале недели
12:44 Ещё в одном селе Свердловской области ограничили автотранспортное сообщение из-за паводков
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK