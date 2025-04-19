На полмесяца закроют движение по улице 100-летия Уральского университета в Екатеринбурге

– маршрут № 65 «Ж/д вокзал – а/п Кольцово – станция Кольцово», движение автобусов будет направлено по улицам: Варшавская, Новосинарский бульвар, ЭКСПО-бульвар, улица Универсиады, Новосинарский бульвар, далее по маршруту – в оба направления;



– маршрут № 66 «Метро Ботаническая – а/п Кольцово – станция Кольцово», движение автобусов к конечной остановке «Метро Ботаническая» будет направлено по улицам: Кольцовский тракт, ЭКСПО-бульвар, улица Универсиады, Новосинарский бульвар, ЭКСПО-бульвар, Кольцовский тракт, далее по маршруту;



– маршрут № 44 при движении к остановке «Метро Ботаническая»: улица Латвийская – улица Эстонская – Сибирский тракт – Новосинарский бульвар – ЭКСПО-бульвар – Кольцовский тракт – Объездная дорога – улицы Белинского – Шварца;



– маршрут № 56 при движении к остановке 7 Ключей: Новосинарский бульвар – улицы Варшавская – Сибирский тракт – Восточная – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – проспект Космонавтов – переулок Мельковский – Завокзальная – Армавирская –Летчиков – Пехотинцев – Бебеля – Таватуйская – Надеждинская – дублер улицы Технической – Коуровская – Таватуйская – Билимбаевская – Ангарская – Техническая – Белякова – Уткинская.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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