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На полмесяца закроют движение по улице 100-летия Уральского университета в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С 29 апреля по 16 мая в Екатеринбурге будет перекрыто движение транспорта по улице 100-летия Уральского университета на участке от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Причина ограничения транспортного движения по улице 100-летия Уральского университета — проведение строительно-монтажных работ по подключению кампуса УрФУ к централизованной системе водоотведения в рамках инвестиционной программы предприятия. На время ремонта рабочие установят необходимые дорожные знаки и указатели. Объезд транспорта будет организован по улицам Новосинарской и ЭКСПО-бульвару.
Официальный портал Екатеринбург.рф разместил изменения в схеме движения ряда автобусных маршрутов, связанные с перекрытием улицы:
Напомним, сегодня «Водоканал» на полдня закрывал движение трамваев маршрута №11. Связано это было с коммунальной аварией на улице Татищева и устранением её последствий.
Причина ограничения транспортного движения по улице 100-летия Уральского университета — проведение строительно-монтажных работ по подключению кампуса УрФУ к централизованной системе водоотведения в рамках инвестиционной программы предприятия. На время ремонта рабочие установят необходимые дорожные знаки и указатели. Объезд транспорта будет организован по улицам Новосинарской и ЭКСПО-бульвару.
Официальный портал Екатеринбург.рф разместил изменения в схеме движения ряда автобусных маршрутов, связанные с перекрытием улицы:
– маршрут № 65 «Ж/д вокзал – а/п Кольцово – станция Кольцово», движение автобусов будет направлено по улицам: Варшавская, Новосинарский бульвар, ЭКСПО-бульвар, улица Универсиады, Новосинарский бульвар, далее по маршруту – в оба направления;
– маршрут № 66 «Метро Ботаническая – а/п Кольцово – станция Кольцово», движение автобусов к конечной остановке «Метро Ботаническая» будет направлено по улицам: Кольцовский тракт, ЭКСПО-бульвар, улица Универсиады, Новосинарский бульвар, ЭКСПО-бульвар, Кольцовский тракт, далее по маршруту;
– маршрут № 44 при движении к остановке «Метро Ботаническая»: улица Латвийская – улица Эстонская – Сибирский тракт – Новосинарский бульвар – ЭКСПО-бульвар – Кольцовский тракт – Объездная дорога – улицы Белинского – Шварца;
– маршрут № 56 при движении к остановке 7 Ключей: Новосинарский бульвар – улицы Варшавская – Сибирский тракт – Восточная – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – проспект Космонавтов – переулок Мельковский – Завокзальная – Армавирская –Летчиков – Пехотинцев – Бебеля – Таватуйская – Надеждинская – дублер улицы Технической – Коуровская – Таватуйская – Билимбаевская – Ангарская – Техническая – Белякова – Уткинская.
– маршрут № 66 «Метро Ботаническая – а/п Кольцово – станция Кольцово», движение автобусов к конечной остановке «Метро Ботаническая» будет направлено по улицам: Кольцовский тракт, ЭКСПО-бульвар, улица Универсиады, Новосинарский бульвар, ЭКСПО-бульвар, Кольцовский тракт, далее по маршруту;
– маршрут № 44 при движении к остановке «Метро Ботаническая»: улица Латвийская – улица Эстонская – Сибирский тракт – Новосинарский бульвар – ЭКСПО-бульвар – Кольцовский тракт – Объездная дорога – улицы Белинского – Шварца;
– маршрут № 56 при движении к остановке 7 Ключей: Новосинарский бульвар – улицы Варшавская – Сибирский тракт – Восточная – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – проспект Космонавтов – переулок Мельковский – Завокзальная – Армавирская –Летчиков – Пехотинцев – Бебеля – Таватуйская – Надеждинская – дублер улицы Технической – Коуровская – Таватуйская – Билимбаевская – Ангарская – Техническая – Белякова – Уткинская.
Напомним, сегодня «Водоканал» на полдня закрывал движение трамваев маршрута №11. Связано это было с коммунальной аварией на улице Татищева и устранением её последствий.
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