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В Екатеринбурге на пять часов закрывают движение 11-го трамвая
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 28 апреля, в Екатеринбурге с 12.00 до 17.00 закрывают движение трамваев, курсирующих по маршруту №11.
Движение закрывают из-за коммунальной аварии на улице Татищева, по которой ходят трамваи. Там сегодня будут работать специалисты «Водоканала», сообщается на сайте городской администрации.
Движение закрывают из-за коммунальной аварии на улице Татищева, по которой ходят трамваи. Там сегодня будут работать специалисты «Водоканала», сообщается на сайте городской администрации.
«Для устранения произошедшей аварии на сети водопровода, расположенного по улице Татищева, будут вестись раскопки»,
– поясняют в мэрии.
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