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Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 25 метров в секунду 29 апреля
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС предупреждает о непогоде 29 апреля. По данным спасателей, завтра прогнозируются снег, гололедица и сильный ветер до 25 метров в секунду. Местных жителей просят быть осторожными.
Водителям советуют завтра снижать скорость и увеличивать дистанцию до других автомобилей. Также рекомендуют избегать резких манёвров и торможений. Пешеходов просят обходить шаткие конструкции и не приближаться к оборванным проводам.
Телефон экстренных служб – «112».
Напомним, прогноз погоды до среды мы публиковали тут.
«Мы рекомендуем отложить работы на высоты и на улице, перенести походы и дальние поездки на природу, а также быть готовым к ухудшению погодных условий»,
– пишут в МЧС.
Водителям советуют завтра снижать скорость и увеличивать дистанцию до других автомобилей. Также рекомендуют избегать резких манёвров и торможений. Пешеходов просят обходить шаткие конструкции и не приближаться к оборванным проводам.
Телефон экстренных служб – «112».
Напомним, прогноз погоды до среды мы публиковали тут.
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