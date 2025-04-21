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Дождь, снег и очень сильный ветер прогнозируются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала недели в Свердловской области ожидается неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют дожди и снег, а также сильный ветер до 24 метров в секунду.
Сегодня, 28 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные и очень сильные. В отдельных районах гололёд. Днём температура воздуха ожидается в пределах +7...+12°C, на крайнем востоке и крайнем юго-востоке до +17°C, на севере и в горах 0...+5°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В столице Урала дождь, днём +8...+10°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 29 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью снег, местами сильный, температура -6...-1°C (заморозки), на крайнем востоке до +1°C; днём небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), +3...+8°C. В отдельных районах установление временного снежного покрова. Ветер 9-14 м/сек, порывы 15-20 м/сек, местами усиление до 24 м/сек.
В Екатеринбурге ночью и в первой половине дня снег и мокрый снег, во второй половине дня дождь. Ночью -3...-1°C, днём +4...+6°C. Ветер 9-14 м/сек, порывы 17-19 м/сек
В среду, 30 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег, на севере снег), температура 0...+3°C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°C, на крайнем севере до -8°C; днём небольшие, местами умеренные дожди, на севере снег, мокрый снег, +6...+11°C, на севере до +1°C. Ветер 6-11 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице ночью без существенных осадков, +1...+3°C; днём небольшой дождь, +9...+11°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 28 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные и очень сильные. В отдельных районах гололёд. Днём температура воздуха ожидается в пределах +7...+12°C, на крайнем востоке и крайнем юго-востоке до +17°C, на севере и в горах 0...+5°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В столице Урала дождь, днём +8...+10°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 29 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью снег, местами сильный, температура -6...-1°C (заморозки), на крайнем востоке до +1°C; днём небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), +3...+8°C. В отдельных районах установление временного снежного покрова. Ветер 9-14 м/сек, порывы 15-20 м/сек, местами усиление до 24 м/сек.
В Екатеринбурге ночью и в первой половине дня снег и мокрый снег, во второй половине дня дождь. Ночью -3...-1°C, днём +4...+6°C. Ветер 9-14 м/сек, порывы 17-19 м/сек
В среду, 30 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег, на севере снег), температура 0...+3°C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°C, на крайнем севере до -8°C; днём небольшие, местами умеренные дожди, на севере снег, мокрый снег, +6...+11°C, на севере до +1°C. Ветер 6-11 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице ночью без существенных осадков, +1...+3°C; днём небольшой дождь, +9...+11°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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