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Глава СК поручил разобраться в причинах плохого состояния дороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в причинах плохого состояния грунтовой дороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка.
Как рассказали в информационном центре СК, своё недовольство по поводу дороги им выразила жительница Свердловской области. По её словам, ремонтом дороги никто не занимается несмотря на то, что многочисленные ямы и колеи затрудняют движение транспорта, особенно во время дождей. Подчеркивается, что местные жители неоднократно писали обращения на эту тему, но результатов это не принесло. Ситуация также освещалась в СМИ, пишет ресурс.
Судя по картам, эта дорога также проходит через посёлки Северка и Синегорский, а от Серебрянки по ней можно доехать до села Верхняя Ослянка, соседствующего с деревнями Нижняя Ослянка и Заречная.
Исполнения поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
Ранее мы писали, что в Свердловской области разрушается мост реку Тагил, по которому можно доехать от Серовского тракта до посёлка Лёвиха.
Как рассказали в информационном центре СК, своё недовольство по поводу дороги им выразила жительница Свердловской области. По её словам, ремонтом дороги никто не занимается несмотря на то, что многочисленные ямы и колеи затрудняют движение транспорта, особенно во время дождей. Подчеркивается, что местные жители неоднократно писали обращения на эту тему, но результатов это не принесло. Ситуация также освещалась в СМИ, пишет ресурс.
Судя по картам, эта дорога также проходит через посёлки Северка и Синегорский, а от Серебрянки по ней можно доехать до села Верхняя Ослянка, соседствующего с деревнями Нижняя Ослянка и Заречная.
«Председатель СК поручил доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а также принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу»,
– говорится в сообщении инфоцентра.
Исполнения поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
Ранее мы писали, что в Свердловской области разрушается мост реку Тагил, по которому можно доехать от Серовского тракта до посёлка Лёвиха.
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