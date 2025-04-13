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В Свердловской области разрушается мост между Серовским трактом и посёлком Лёвиха
Фото: Вячеслав Пестриков
Мост через реку Тагил, по которому можно доехать от Серовского тракта до посёлка Лёвиха, находится в плачевном состоянии. О разрушающемся мосте сообщил директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслав Пестриков на своей странице во «ВКонтакте».
Свои слова он подкрепил фотографиями, на которых видно, что пешеходная часть практически вся осыпалась.
Вячеслав Пестриков отмечает, что дорога, которая идёт через мост, является подъездной к двум населённым пунктам – посёлкам Лёвиха и Карпушиха, а также к таким туристическим объектам как Висимский биосферный заповедник, горнолыжный комплекс «Гора Ежовая» и «Большая уральская тропа».
Сама дорога от Серовского тракта, по его словам, тоже находится в аварийном состоянии и может быть небезопасна.
«Скоро в дыры в полотне моста можно будет пролезть взрослому человеку. Асфальтовое покрытие смыло вместе со снегом. Пешеходных тротуаров просто нет. Арматура торчит во все стороны»,
– написал Пестриков.
– написал Пестриков.
Фото: Вячеслав Пестриков
Свои слова он подкрепил фотографиями, на которых видно, что пешеходная часть практически вся осыпалась.
Фото: Вячеслав Пестриков
Вячеслав Пестриков отмечает, что дорога, которая идёт через мост, является подъездной к двум населённым пунктам – посёлкам Лёвиха и Карпушиха, а также к таким туристическим объектам как Висимский биосферный заповедник, горнолыжный комплекс «Гора Ежовая» и «Большая уральская тропа».
Сама дорога от Серовского тракта, по его словам, тоже находится в аварийном состоянии и может быть небезопасна.
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