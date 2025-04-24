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О сильном дожде в ночь на 26 апреля предупреждает свердловское МЧС
Фото: Юлия Кольтенберг
В свердловском управлении МЧС предупреждают о сильном дожде, который ожидается в ночь на субботу.
В связи с непогодой они советуют не прятаться возле стен, остановок, рекламных щитов и деревьев. На открытой местности от грозы рекомендуют прятаться в низине, овраге или другом естественном углублении.
Напоминаем, телефон экстренных служб – «112».
«Вечером 25 апреля и ночью 26 апреля местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень, гроза и град»,
– говорится в сообщении спасателей.
В связи с непогодой они советуют не прятаться возле стен, остановок, рекламных щитов и деревьев. На открытой местности от грозы рекомендуют прятаться в низине, овраге или другом естественном углублении.
Напоминаем, телефон экстренных служб – «112».
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В свердловском МЧС предупреждают о непогоде 25 апреля
24 апреля 2025
24 апреля 2025